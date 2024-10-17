Россиян предупредили об опасности перепродажи жилья

Решив заработать на перепродаже квартиры, необходимо основательно влиться в эту сферу — разовые сделки прибыли не гарантируют. О том, какие опасности несет такая стратегия инвестирования, россиян предупредил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Перепродажа недвижимости всегда подразумевает большие издержки, обращает внимание эксперт. Занимаясь перепродажей жилплощади, в наличии необходимо иметь несколько объектов. Также требуется постоянно анализировать рынок и научиться прогнозировать, подчеркивает Балынин.

«Высокие издержки требуют глубоких знаний и постоянной работы в этой сфере. Иначе вы просто не сможете окупить вложения», — объяснил он.

Такого рода сделки сопряжены с риском выйти в минус при повторной продаже квартиры. В частности, если объект приобретен в новостройке и не подвергался никаким улучшениям: велика вероятность, что, выставив его на продажу, недвижимость только потеряет в цене.

Кроме того, надеяться на предстоящее развитие транспортной и другой инфраструктуры в районе покупки не стоит. Даже если такие планы оглашались властями, в будущем от них могут отказаться. В итоге покупатель такого объекта уже не сможет получить ожидаемую прибыль.

Вдобавок многие начинающие инвесторы забывают о расходах на налоги. Если квартира находилась в собственности менее пяти лет на момент продажи, то владельцу придется заплатить с нее налог в 13 процентов. Балынин добавляет, что если за год такой инвестор совершит несколько сделок, его могут заподозрить в сокрытии предпринимательской деятельности и наложить штраф.

Ранее эксперты подсчитали доход россиян от флиппинга. В зависимости от города на перепродаже жилья, как оказалось, можно заработать от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.