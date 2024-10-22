Аренда жилья в крупных городах России резко подорожала

Стоимость аренды квартир в крупных городах России повысилась на 25–31%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

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Цены на однокомнатные квартиры поднялись на 31%, двухкомнатные подорожали на 29%, следует из данных компании «Этажи». В «Циан.Аналитики» отмечают, что по городам-миллионникам средние ставки аренды «однушек» увеличились на 27%, до 34 тысяч рублей, «двушки» стали дороже на 21% (увеличение до 49 тысяч рублей). Наибольший рост цен зафиксирован в Красноярске, Перми, Уфе и Ростове-на-Дону (+40–58%).

По словам экспертов, рынок аренды столкнулся с серьезным перегревом в связи с рядом факторов. Речь идет о резком сокращении количества наиболее бюджетных вариантов квартир из-за снижения доступности ипотечных кредитов, росте затрат собственников, включая коммунальные платежи. Кроме того, на рынок выходят больше квартир с хорошим ремонтом, которые собственники не хотят сдавать дешево.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Домклик» сообщили, что в минувшем месяце рейтинг городов по востребованности краткосрочной аренды жилья возглавил Санкт-Петербург. На него приходится 9% от суммарного числа бронирований.