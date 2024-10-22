Эксперт рассказал, когда будет восстановлена рыночная ипотека

Рыночная ипотека может восстановиться в России при снижении ключевой ставки ниже 15% годовых. Об этом заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Собеседник указал на отсутствие в настоящее время в стране массовой рыночной ипотеки. По словам аналитика, ипотечные кредиты, которые сейчас активны выдаются, нестандартны по своим условиям и не составляют большой объем выдач на рынке.

Подчеркивается, что их выдача де факто возможна «только в конфигурациях с очень большим первоначальным взносом».

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил РИА Новости, что ставки по ипотеке в России будут корректироваться в большую сторону наряду с ростом ключевой ставки. Снижаться они начнут, возможно, к концу следующего года, отметил он.