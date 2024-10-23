Подсчитан размер переплаты по ипотеке при первом взносе в 20%, 25% или 30%

Банки.ру подсчитал, какой будет переплата по рыночной ипотеке при разных уровнях первоначального взноса. Для расчетов специалисты взяли квартиру стоимостью 16 131 000 рублей и среднюю ставку по ипотеке, по данным каталога Банки.ру на 22 октября 2024 года, — 19,64% годовых. Срок кредита — 20 лет.

Так, при первоначальном взносе в размере 20% (3 226 200 рублей) сумма кредита на квартиру составит 12 904 800 рублей, а ежемесячный платеж по нему — 215 589,10 рубля. Если платить строго по графику, не допуская просрочек и не внося дополнительных платежей, за весь срок заемщик внесет 51 683 595,74 рубля, переплатив 38 778 795,74 рубля.

При увеличении первоначального взноса до 25% (4 032 750 рублей) сумма кредита снизится до 12 098 250 рублей, ежемесячный платеж — до 202 114, 78 рубля, а переплата за весь срок составит уже 36 355 123,47 рубля.

Первоначальный взнос в 30% — наиболее высокий из рассматриваемых. С ним переплата будет самая низкая — 33 931 452,40 рубля.

Рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной из-за высоких цен на жилье и заградительных ставок, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Высокий уровень ежемесячного платежа затрудняет получение одобрения. Тем же, чей уровень дохода позволяет обслуживать рыночную ипотеку, нужно быть готовыми к колоссальной переплате. Поэтому прибегать к ипотеке разумно, только если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, рекомендует эксперт.