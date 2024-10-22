Сверхузкий небоскреб собрались построить в Дубае

В Дубае собрались построить «сверхузкий» небоскреб Muraba Veil. Ширина здания позволит разместить в поперечнике не больше одной квартиры, пишет CNN.

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Высота небоскреба будет достигать 380 метров, а ширина — 22,5 метра. Это сделает здание похожим на плоскую вертикальную плиту. Фасады будут отделаны стальной сетью — к ней отсылает название небоскреба, которое переводится как «вуаль».

«В 73-этажной башне будет 131 квартира с двумя-пятью комнатами в каждой», — рассказали в компании Muraba, которая является застройщиком проекта.

Помимо жилья, внутри небоскреба разместят SPA-комплекс, ресторан, галерею, небольшой теннисный корт и частный кинотеатр. Стоить апартаменты в таком доме будут от 4,9 миллиона долларов (около 471,6 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что за ночь в самых высоких апартаментах делового центра «Москва-Сити» придется отдать 13 тысяч рублей. В рамках указанного бюджета получится арендовать студию в 50 «квадратов» на 83-м этаже одной из башен.