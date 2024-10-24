Названа доля россиян, которые не хотят покупать жилье

У четверти россиян, принявших участие в опросе «Альфастрахования», нет в планах покупки собственной квартиры. Они заявили, что хотят всегда жить в арендованном жилье, передает ТАСС.

Исследование выявило, что каждый третий опрошенный живет в квартире, которую приобрел. Каждый шестой респондент арендует недвижимость.

«В исследовании отмечается, что 65% опрошенных уверены в необходимости иметь свое жилье, 15% считают его наличие скорее предпочтительным, но не обязательным», - подчеркивается в публикации.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов ведущей российской онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан» сообщило, что в большинстве российских городов арендодатели сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly). Так, «однушки» сдаются на 7%, дешевле, «двушки» - на 9%, говорится в публикации.