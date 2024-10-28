В ряде регионов России зафиксировано снижение цен на новостройки в период с июля по сентябрь. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата.

Банк России также указывает на падение цен на первичном рынке. Вместе с тем регулятор отмечает, что речь идет лишь об отдельных территориях. Удорожание новостроек в России продолжается, говорится в публикации.

Согласно сведениям Росстата, за три месяца после отмены всеобщей льготной ипотеки средняя стоимость указанного жилья поднялась на 2,3%, до 175,1 тыс. руб. за 1 кв. м. На конец второго квартала цена составляла 171,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Самое большое повышение цен на первичном рынке наблюдается в Северо-Кавказском (на 5,4%) и Северо-Западном (на 4,5%) ФО. Меньше всего стоимость новостроек повысилась в Центральном (на 0,5%) и Дальневосточном (на 1%) ФО, пишет издание.

Ранее портал «Банки.ру» со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах» сообщил, что самое комфортное жилье для россиян – квартира в новостройке на 3–8 этажах площадью 70–100 квадратных метров со свежим ремонтом. Участники опроса отметили, что в квартире должна быть гардеробная, просторные кухня и ванная.