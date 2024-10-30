В Финляндии рассказали о планах на российскую собственность

Финляндия в будущем может продолжить арестовывать собственность России, заявил глава службы судебных приставов страны Аки Виртанен. Его слова приводит портал Yle.

По словам чиновника, общая стоимость российских активов, подлежащих аресту в Финляндии, оценивается в порядка €38 млн.

Накануне сообщалось, что суд Финляндии наложил арест на российские активы стоимостью €4 млрд. Речь идет о Российском центре науки и культуры в Хельсинки и еще как минимум пяти объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы и оспаривать арест собственности за рубежом в судебном порядке. Представитель Кремля пообещал, что страна задействует все правовые механизмы для защиты имущества.