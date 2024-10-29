Россияне начали скупать квартиры на этапе котлована

В июле — сентябре российские граждане приобрели 4139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства. Так, было совершено 31,7% сделок по покупке строящегося жилья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний «Метриум» и Regions Development.

В текущий период в «старой» Москве выставлено на продажу 13,06 тыс. квартир и апартаментов на этапе котлована. Это 24,7% от общего предложения новых квартир.

По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, строительство жилых и апарт-комплексов делится на три основных стадии: работы на котловане, монтаж этажей, отделка фасадов и внутренних помещений. Текущая доля сделок на котловане является максимальной за два года. В третьем квартале 2022 года показатель составил 34,9%», добавил эксперт.

В Regions Development связали тренд с увеличением предложения на начальном этапе строительства и со скидками от застройщиков жилья на этапе котлована.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в ряде регионов России зафиксировано снижение цен на новостройки в период с июля по сентябрь. Банк России также указал на падение цен на первичном рынке.