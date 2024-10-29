В России ожидается снижение числа новых торговых центров

В России ожидается падение среднегодового объема ввода торговой недвижимости в период с 2022 по 2027 год. Показатель может сократиться до 400 тысяч квадратных метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на IBC Real Estate и Parus Asset Management.

Так, указанный уровень будет на 70 процентов уступать тем значениям, которые наблюдались в 2015-2019 годах. Также он на 75 процентов окажется ниже уровня, который фиксировался в 2002-2014 годах.

Как ожидается, рост данного рынка будет обеспечен лишь за счет единичных крупных торговых центров и объектов районного формата. По словам экспертов, такой тренд связан с целым рядом факторов, среди которых высокая стоимость строительства, дороговизна кредитов и меняющиеся предпочтения потребителей.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина сообщило, что высокая ключевая ставка может повлечь за собой массовое банкротство торговых центров в России. Эксперт допустил, что некоторые из них станут несостоятельными через полгода-год.