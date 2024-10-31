В Минфине рассказали, хватит ли лимитов по «Семейной ипотеке» до конца года

Увеличения лимитов по программе «Семейная ипотека» на 350 млрд рублей хватит до конца текущего года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

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»Правительством РФ согласованы изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека». Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 рублей включительно», — сказано в заявлении.

9 октября «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ» писали, что по итогам сентября российские банки выдали 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на общую сумму 199 млрд рублей. Показатель на 15% превысил результат августа, приблизившись к майскому значению.

25 октября Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.