В третьем квартале 2024 года цена аренды жилья в России продемонстрировала значительный рост. Она установила новый рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на институт развития «Дом.РФ».

В Москве зафиксировано повышение стоимости в среднем на 25 процентов (до 111 тысяч рублей в месяц), в Санкт-Петербурге — на 17 процентов (до 56 тысяч рублей в месяц), а в менее крупных городах — на 12 процентов (до 43 тысяч рублей в месяц), подсчитали аналитики.

В институте развития подчеркнули, что в сравнении с концом 2022 года и началом 2023-го цена аренда в столичных городах поднялась на 70 процентов, а в остальных — почти в полтора раза. Такая динамика наблюдается в связи с резким снижением доступности ипотеки, отметили в госкомпании. Там пояснили, что ставки по кредитам на жилье достигли запретительных уровней.

В России назвали альтернативы покупке жилья

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов заявил «Известиям», что за год средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в крупных городах России выросла почти на 31%, двухкомнатных — на 29%.