Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

Рост годовой арендной ставки на квартиру в Москве за год составил 24 процента, и ожидать отката в ближайшее время не стоит — съем жилья в столице продолжит дорожать, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости, основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру Роман Капранчиков. Сэкономить на аренде, по его словам, можно отказавшись от помощи риелторов и расширив радиус поиска жилья.

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«Если исключить посредников из процесса, можно оставить при себе от 50 до 100 процентов стоимости месячной аренды. Учитывая цены на съем столичных квартир, в среднем, 110 тысяч рублей, получается существенная сумма, — заметил Капранчиков. — Обойтись без посредников можно с помощью специализированных онлайн-сервисов, известных досок объявлений, но придется запастись терпением, так как среди якобы собственников окажется большое количество риэлторов».

Другой вариант снизить разовую финансовую нагрузку в начале аренды, предложенный экспертом, — рассрочка депозита. По словам Капранчикова, арендодатели просят, как правило, 100 процентов от месяца оплаты в качестве депозита или страхового взноса, но нередко соглашаются разбить выплату на несколько платежей.

«Если не удается найти подходящее жилье по карману, придется пожертвовать комфортом. Можно увеличить радиус поиска от метро, снять квартиру с одной закрытой комнатой, арендовать объект, сдающийся на сезон, найти недвижимость "с обременением" — необходимостью сделать ремонт или уходом за престарелым родственником, объединиться с другим человеком и поселиться вместе», — предложил собеседник «Ленты.ру».

В заключении Капранчиков рекомендовал прописывать в договорах аренды все условия, в том числе, касающиеся оплаты ЖКХ, проводить опись имущества и фотографировать обстановку квартиры на момент начала аренды — это не даст сиюминутной выгоды, но поможет обезопасить себя в будущем.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года стоимость аренды жилья в России росла двузначными темпами и обновила исторический максимум.