Оценена вероятность «китайского сценария» с ценами на жилье в России

Цены на новостройки в Китае за год рухнули почти на 25%, а объем продаж уменьшился на 18%. Может ли подобное произойти в России, рассказал РИА Новости директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.

Обвалу стоимости недвижимости в Китае предшествовало раздувание пузыря, отметил Кочетков. Люди скупали жилье не для жизни, а для инвестиций. В России сейчас это редкое явление: обеспеченность жильем по-прежнему низкая, поэтому его покупают в первую очередь для проживания.

Второй причиной обрушения цен в Китае стало чрезмерное строительство, в результате которого объектов стало вводиться больше, чем смог покрыть спрос, добавил эксперт. Он также обратил внимание на то, что китайская экономика замедляется, а российская, напротив, растет и даже перегрета.

Рынок новостроек в России просел, признал Кочетков, однако это естественное явление в новых реалиях жилищного кредитования.

«Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем», – спрогнозировал эксперт.

В «ИНКОМ-Недвижимости» ожидают, что строящееся жилье будет дорожать на 1,5–2% в месяц, а динамика цен на готовые новостройки будет зависеть от широты ассортимента. Дефицит будет подталкивать цены вверх, тогда как большой выбор лотов позволит удерживать цены на одном уровне.

В условиях дорогой ипотеки спрос на жилье в России будет сжиматься. Однако быстрой коррекции цен ожидать не стоит – у многих застройщиков сформировался достаточный запас капитала, чтобы не переходить к резкому снижению цен, тем более что высокая ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость проектного финансирования, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.