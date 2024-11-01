Спрогнозировано исчезновение новых апартаментов из продажи в Москве

Аналитики «Циана» ожидают исчезновения новых апартаментов из продажи в Москве на горизонте трех-четырех лет, передает РИА Недвижимость.

Отмечается, что уже сейчас наблюдается существенное снижение роли апартаментов на рынке новостроек столицы. Специалисты подчеркивают, что количество новинок заметно уменьшается. В публикации говорится, что за девять месяцев 2024 года девелоперы вывели в продажу всего 11 новых корпусов при фоновом уровне в 40-50 корпусов в год.

Эксперты считают, что на рынке столицы могут остаться лишь единичные предложения. В фирме обратили внимание на то, что доля сделок с апартаментами на рынке новостроек столицы составила 6%. При этом доля сегмента в предложении практически не корректировалась на протяжении последних трех с половиной лет. Она достигала 10-13%, и лишь в сентябре-октябре 2024 года упала до 9%.

Ранее эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta Estate Елена Земцова в беседе с изданием «Лента.ру» заявила, что в предстоящем году цены на новостройки в России, вероятно, будут повышаться. Собеседница отметила, что в начале 2025 года «тенденция к росту цен сохранится примерно на том же уровне, до 15%».