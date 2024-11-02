В России ускорились темпы роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По данным «Скоринг бюро», объем просроченных на три месяца и более долгов по ипотеке за год вырос на 37% и достиг на конец сентября 136 млрд рублей. За полгода число заемщиков с долгами по ипотеке от одного до трех месяцев выросло на 27%, до 38 тысяч человек, — такие данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

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Причин для увеличения задолженности несколько, «но совершенно точно в таком росте просрочки есть "заслуга" жесткой денежно-кредитной политики ЦБ», заявил агентству «Прайм» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, многие заемщики брали ипотеку некоторое время назад по высоким ставкам, но выгодным, как тогда казалось, ценам с надеждой рефинансировать кредит.

«Когда стало понятно, что они просчитались, люди просто перестали платить», — констатировал Кричевский.

Чем опасен рост ипотечной просрочки

Нынешний объем просроченной ипотеки пока не представляет угрозы в рамках масштабов ипотечного рынка, однако, по мнению эксперта, это лишь начало процесса. Он прогнозирует, что в следующем году объем просроченной задолженности вырастет вдвое, из чего следуют определенные риски для рынка недвижимости. Банки будут пытаться продать заложенные квартиры, и не слишком ликвидные объекты будут уходить с большим дисконтом.

«В зависимости от того, каким был размер кредита и сколько заемщик успел внести средств в счет погашения, такие продажи для банков могут быть как просто "в ноль", так и с убытком. Если это явление станет массовым, начнутся проблемы, и ЦБ придется дофинансировать системно важные банки, а самим структурам — играть со ставками по вкладам и кредитам», — опасается Кричевский.

Доля просрочки в портфеле банков и темпы ее увеличения пока не являются критичными, а применяемые ЦБ ограничительные регуляторные меры как раз направлены на купирование риска стремительного появления просроченной задолженности и, как следствие, развития в России ипотечного кризиса, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. У заемщиков, уже столкнувшихся со сложностями в выплатах, есть возможность получить ипотечные каникулы, если их ситуация соответствует одной из описанных в законе, напоминает эксперт. Если же критериев для оформления каникул нет — всегда можно обратиться в банк и попросить о реструктуризации задолженности. В крайнем случае, если есть понимание, что финансовая ситуация не восстановится, можно договориться с банком о продаже залога — тем более что недавно был принят соответствующий закон, добавляет Солдатенкова.