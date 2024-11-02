Эксперт рассказал, когда выгодно делать ремонт

Откладывать с ремонтом не стоит в том случае, если остались сбережения после покупки новой квартиры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

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Эксперт пояснил, что при текущем уровне инфляции стоимость стройматериалов повысится через два-три месяца. В этой связи открытие накопительного счета для дополнительного заработка на ремонт будет менее выгодным, отметил он.

Экономист обратил внимание на то, что в настоящее время накопление средств на ремонт становится сложной задачей. По его словам, инфляция разгоняет в том числе цены на стройматериалы.

Как сообщил ранее Банк России, годовая инфляция в стране достигла 8,4%. Прогнозируется, что по итогам года она будет находиться на уровне 8–8,5%. 25 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.