Назван самый дорогой объект недвижимости РФ под арестом Финляндии

Самый дорогой объект российской недвижимости, арестованный в Финляндии, оценили в €10 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы судебных приставов.

Речь идет о здании в престижном районе столицы Финляндии Лауттасаари. В нем разместилась компания Kiint Oy. Фирма зарегистрирована на россиянок Евгению Калягину и Ирину Платонову, а также гражданку Финляндии Ирину Темонен.

Средняя стоимость остальных арестованных объектов недвижимости РФ составляет около €300 тыс.

Россия направила Финляндии ноту протеста на фоне инцидента с недвижимостью

На прошлой неделе пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». До этого в рамках того же дела были арестованы участок земли и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Во время действия ареста РФ не может передавать, уничтожать или закладывать имущество.