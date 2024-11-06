В Москве стало сложнее купить жилье в новостройке

За год средняя цена квартиры в новостройке Москвы выросла на 21,5 процента. О том, что в столице стало сложнее купить первичное жилье, «Ленте.ру» рассказали эксперты агентства Ricci.

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По итогам третьего квартала 2024 года средневзвешенная цена жилья на московском рынке новостроек составила 591 тысячу рублей за «квадрат». Выросла не только медианная цена метра, но и средний бюджет сделки — на 23,3 процента относительно аналогичного периода 2023 года, до 33,9 миллиона рублей за среднюю площадь лота 57,5 «квадрата».

За указанный период предложение выросло на 5,2 процента, спрос упал на 39,8 процента. Снижение покупательского интереса связано с изменениями условий льготной и семейной ипотек, отменой IT-ипотеки для рынка Москвы, а также повышением ключевой ставки.

Ранее эксперты рынка недвижимости отсоветовали россиянам ждать удешевления жилья. По их словам, в настоящее время в стране отсутствует реальный потенциал для снижения цен на недвижимость.