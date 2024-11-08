В Банке России отметили плюсы удлинения сроков ипотеки

В Центробанке отметили плюсы удлинения сроков ипотеки. В частности, у заемщика по-прежнему сохраняется возможность улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.

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Также в ЦБ подчеркнули, что ежемесячный платеж — это фиксированная величина. Под действием инфляции деньги дешевеют, в итоге реальная стоимость ипотеки снижается, добавили там. Вместе с тем в Центробанке заявили, что переплата по процентам в случае удлинении кредита существенно повышается. Там же отметили, что долговая нагрузка заемщиков ограничивает их финансовую гибкость на длительный срок.

С одной стороны, увеличение сроков позволяет поддержать спрос на ипотеку, а с другой — несет дополнительные риски, так как на длинном горизонте возрастает риск неплатежеспособности заемщика, заявили в Банке России.

Ранее эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимость», рассказали, кто берет ипотеку по ставке 25% годовых и выше. В частности, по словам специалистов, рыночную ипотеку сейчас в основном берут заемщики с большим первым взносом. Кроме того, ипотеку по рыночным ставкам оформляют льготные заемщики, но в рамках комбинированных программ, отметили собеседники.