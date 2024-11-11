Путин поручил заморозить ставку по дальневосточной ипотеке

Ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке необходимо сохранить до 2030 года. Это следует из перечня поручений президента по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2024 года, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно «обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2 процентов годовых до 2030 года».

На заседании ВЭФ президент Владимир Путин рассказал, что Он рассказал, что осведомлен о дискуссиях в Правительстве относительно дальнейших условий предоставления таких кредитов.

«Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в два процента годовых», — призвал российский лидер.

Напомним, ранее глава Правительства Михаил Мишустин 7 октября подписал распоряжение о повышении размера единовременной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей из семи регионов Дальнего Востока. Это Камчатка и Чукотка, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. Выплаты повышают с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. В этих субъектах Федерации низкая рождаемость, и с помощью финансовых стимулов ее хотят поднять. На увеличение компенсаций направят больше 470 миллионов рублей.