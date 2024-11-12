Российские застройщики признали отсутствие запаса прочности

Сложившиеся представления, что российские застройщики имеют некий запас прочности за счет хорошего роста прибыли прошлых лет и способны пережить нынешние сложные времена, лишены оснований. Об этом на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости рассказал глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает РИА Новости.

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Он указал, что представители Банка России в комментариях по поводу высокой ключевой ставки часто указывают на хорошее финансовое положение застройщиков.

«Это точно заблуждение», — признал Глушков.

По его словам, вся полученная прибыль либо уже распределена, либо диверсифицирована в земельный ресурс, а не лежит на депозитах. Кроме того, глава НОСТРОЙ заметил, что рентабельность застройщиков далеко не так велика, как принято думать.

Из-за попыток девелоперов выжить на рынке недвижимости начался процесс, который Глушков сравнил со шринкфляцией. Под ней подразумевают изменение количества продукта, позволяющее производителю сэкономить незаметно для покупателя. Например, так производители пива сделали стандартный объем бутылки меньше, чем половина литра.

Застройщики идут на сокращение площади жилья, изменение количество парковочных мест, сужение мест общего пользования. Также они экономят на благоустройстве.

Ранее сообщалось, что акции группы компаний «Самолет», одного из крупнейших застройщиков России, рухнули на фоне серьезных финансовых трудностей. Поводом для панических распродаж стало желание основного владельца Михаила Кенина избавиться от своей доли.