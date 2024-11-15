Стало известно, сколько россиян отложили покупку квартиры из-за дорогой ипотеки

Каждый четвертый россиянин решил отложить покупку собственного жилья из-за слишком дорогой ипотеки. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков компании Calltouch.

"24% респондентов готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. Эта осторожность связана с ростом ставки и отменой льготной ипотеки", - комментируют эксперты.

В текущих условиях срок продажи недвижимости в России заметно вырос. Объявления о продаже "вторички" висят в среднем по 74 дня против 55 дней годом ранее.

Дольше всего россияне разбирают жилье в Краснодаре. Объявления висят в среднем 93 дня. Второе место занял Волгоград, где срок продажи "вторички" составляет 88 дней. Топ-3 замыкает Красноярск с 86 днями.

Быстрее всего уходят квартиры в Москве - в среднем спустя 61 день с момента размещения объявления о продаже.