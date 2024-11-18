В Москве сократились продажи новостроек

В Москве в октябре зафиксировано сокращение продаж новостроек в ипотеку с учетом нежилой недвижимости. Показатель уменьшился на 58%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

По данным управления, доля зарегистрированных ДДУ с кредитами также продемонстрировала снижение. Около 60% сделок в октябре оформили за наличные средства, тогда как в сентябре пропорция была практически равной. За первые 10 месяцев года в Москве зарегистрировано 61,7 тысячи ДДУ с ипотекой.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на «Инком-Недвижимость» сообщило, что в минувшем месяце среди локаций Старой Москвы 1 кв. м во вторичных квартирах и апартаментах больше всего подорожал в районе Дорогомилово. Там цена возросла до 437,4 тыс. рублей.