Аналитики заметили «нестандартно сильный» рост цен на новостройки

Цены на новостройки продолжают расти, за последний месяц квадратный метр строящегося жилья подорожал в среднем на 1,7%, а в некоторых городах рост цен был «нестандартно сильным», сообщили в компании ЦИАН.

«Положительная динамика сохраняется в большинстве крупнейших городов - на 1% и более выросли цены в 23 локациях из 36 анализируемых. Причем в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев – +9% в Севастополе, +4% в Ижевске и Набережных Челнах, более 3% в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске», - говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Лишь в трех городах - Ярославле, Оренбурге и Челябинске – цены на строящееся жилье немного снизились.

После отмены льготной ипотеки на рынке новостроек стало больше скидок, из-за чего средние цены могли стагнировать и даже снизиться, но этого не произошло, обратили внимание в ЦИАН. По мнению аналитиков, девелоперы пока не готовы к массовому снижению цен, кроме того, осенью активность на рынке немного возросла по сравнению с августом, поэтому даже точечных скидок стало меньше. Также в ЦИАН заявили о медленном выводе в продажу новых объектов и, как следствие, недостаточном наполнении рынка более дешевыми лотами (на этапе котлована). Третьей причиной роста цен в компании считают возросшие затраты на строительство.

В четвертом квартале под влиянием сезонного фактора число сделок вырастет на 15-20% по сравнению с третьим, прогнозируют в ЦИАН.

«Застройщики будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться», - уверены в компании.

Быстрой коррекции цен на жилье ожидать не стоит, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. У многих застройщиков сформировался достаточный запас капитала, чтобы не переходить к резкому снижению цен. Тем более что высокая ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость проектного финансирования, которая является одним из факторов, учитываемых девелоперами в своих моделях ценообразования, поясняет она. В целом по рынку аналитик ожидает постепенного перехода к стагнации цен, не исключая их роста в отдельных локациях.