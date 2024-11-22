Россияне стали реже покупать комнаты в коммуналках Петербурга

Спрос на покупку комнат в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга по итогам января — октября рухнул на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Циан.Аналитика».

Средняя стоимость комнаты в петербургской коммуналке с начала года выросла на 6,4%, до 2,8 млн рублей. В центре города цены почти вдвое выше — 4,9 млн за комнату.

Тем не менее это все равно значительно дешевле, чем покупка новой студии, которые сейчас стоят в среднем 6,2 млн рублей.

«Петербург постепенно перестает быть столицей коммуналок. Ликвидные объекты продолжат вымываться с рынка, оставшиеся будут испытывать сложности из-за рисков, связанных с дальнейшей продажей, и очевидно, не привлекут инвесторов», – отметил генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

На прошлой неделе Москва выставила на продажу три огромных квартиры в центре. Самая дешевая стоит ₽65 млн.