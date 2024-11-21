Названы районы Москвы, где сильнее всего подорожала аренда квартир

Максимальное увеличение медианных ставок аренды жилья в октябре в столице зафиксировано в Бабушкинском районе и в Северном Тушино. Там показатель увеличился на 11,1%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Аренды».

Аренда квартиры на долгосрочный период в этих двух локациях обойдется в среднем в 84 700 и 79 700 рублей соответственно. На второй строчке располагается Царицыно, где долгосрочная аренда поднялась в цене на 7,7% за месяц — до 71 700 рублей. На третьем месте — Южное Бутово (+7,5% за месяц, до 68 200 рублей).

Среди других районов столицы, где медианная стоимость долгосрочной аренды за прошедший месяц выросла, — Южное Тушино (+ 7,3%, до 80 300 рублей) и поселение Внуковское в Новой Москве (+ 7,3%, до 74 500 рублей).

Ранее издание РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщило, что Пермь заняла первую строчку среди российских городов-миллионников по темпам подорожания квартир в новостройках в октябре. Как отмечалось, за месяц цена квартиры в указанном городе повысилась на 2,81%, до 7,3 млн рублей.