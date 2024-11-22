Росреестр предложил изменить систему кадастровой оценки недвижимости

Законопроект Росреестра, которым предлагается проводить государственную кадастровую оценку во всех регионах России с использованием Национальной системы пространственных данных (НСПД), одобрен правительством. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

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Сейчас, отмечают в Росреестре, ключевой недостаток при проведении государственной кадастровой оценки - отсутствие единой платформы взаимодействия основных участников этого процесса. Государственные бюджетные учреждения используют различные программные продукты, единые требования к такому программному обеспечению законодательно не установлены. Кроме того, отсутствуют структурированные сведения об объекте оценки, использованные при расчете кадастровой стоимости, которые были бы доступны и понятны для потребителей. Это приводит к непрозрачности алгоритмов расчета кадастровой стоимости.

Перед ведомством стоит задача по оптимизации и развитию информационной системы кадастровой оценки, подчеркивает статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Важно, чтобы кадастровая стоимость недвижимости определялась объективно и была экономически обоснована, поскольку это влияет на величину налогов, которые платят граждане.

"Законопроектом предусмотрен унифицированный подход к определению кадастровой стоимости. Мы предлагаем с 1 января 2026 года проводить государственную кадастровую оценку во всех субъектах РФ с использованием единого программного обеспечения - а именно, компонентов НСПД. Появится централизованная платформа для взаимодействия всех участников государственной кадастровой оценки, в которую будут интегрированы необходимые информационные системы. В ней будут содержаться пространственные данные, являющиеся ценообразующими факторами. Это позволит осуществлять сбор, накопление и обмен сведениями для определения справедливой кадастровой стоимости. В результате повысится точность результатов государственной кадастровой оценки и прозрачность алгоритмов ее расчета, сократится количество ошибок в итоговых отчетах", - рассказал Бутовецкий.

По его словам, за счет оперативного получения необходимой информации можно будет своевременно актуализировать стоимость недвижимости, получить наглядное представление об уровне кадастровой стоимости в разных точках, а также проводить сравнительный анализ показателей кадастровой стоимости на соседних или сопоставимых территориях.

Для владельцев недвижимости появятся сервисы обратной связи. Кроме того, законопроект будет способствовать сокращению бюджетных расходов на проведение работ по кадастровой оценке.

Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) смогут самостоятельно решать, внедрять ли им новую технологию кадастровой оценки.

Кадастровая оценка проводится для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости. Кадастровая стоимость применяется при расчете земельного налога и налога на имущество, арендной платы и для некоторых других целей. Ее определяют специально созданные в регионах государственные бюджетные учреждения. Итоговую кадастровую стоимость утверждают органы исполнительной власти каждого региона.

Государственная кадастровая оценка теперь проводится раз в четыре года, а в городах федерального значения - раз в два года (если города приняли такое решение). В 2022-2023 годах была впервые единовременно проведена кадастровая оценка всех земельных участков, объектов капитального строительства, помещений и машино-мест на территории 85 регионов.