Объявлено о прекращении роста цен на новостройки

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о прекращении роста цен на новостройки в России. Соответствующее заявление он сделал на заседании в РСПП.

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Представитель ведомства отметил, что за третий квартал на первичном рынке цены выросли на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%. По его словам, с начала года новостройки подорожали на 7%, но в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются, отметил Стасишин.

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Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Аренды» сообщили, что максимальное увеличение медианных ставок аренды жилья в октябре в столице зафиксировано в Бабушкинском районе и в Северном Тушино. Там показатель увеличился на 11,1%.