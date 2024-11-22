Российских застройщиков попросили не называть «обнаглевшими»

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что называть российских застройщиков «обнаглевшими» не стоит. Он указал на то, что девелоперы не получают сверхприбыли, передает агентство «Прайм».

По словам представителя ведомства, стоимость квадратного метра в настоящее время формируется не «хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности».

По словам Стасишина, кредитные организации знают каждого застройщика и контролируют маржу, которая составляет обычно 15-17%.

Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, указал на двукратное увеличение цен в сравнении с предыдущими несколькими годами.