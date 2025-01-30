Россияне повысили требования к одному виду жилья

Россияне стали предъявлять более высокие требования к вторичной недвижимости. Что изменило аппетиты покупателей, «Московскому комсомольцу» объяснил руководитель офиса «Сокол» компании «Иинком-Недвижимость» Андрей Богословский.

Россияне повысили требования к одному виду жилья
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В связи с закрытием массовой льготной ипотеки и дороговизной рыночной покупатели стали перекочевывать с рынка новостроек на старый фонд. Прежде россиян не смущала разница в ценах между первичным и вторичным жильем — граждане были готовы брать новостройки, когда они стоили на 15-17 процентов дороже готовых квартир. В нынешней ситуации цены на новострой для большинства неподъемны.

«Если учесть действующие ставки кредитования, то определяющим фактором становится платежеспособность населения», подчеркнул профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков.

Покупатели переключаются на рынок «вторички» и на фоне заградительной ключевой ставки становятся более придирчивыми к выбору. Как показывает статистика, россияне начали тщательнее изучать качество материалов, использованных при строительстве, инфраструктуру района покупки и работу управляющей компании.

На фоне снизившегося спроса вторичный рынок жилья в России стал рынком продавцов с высокой конкуренцией в борьбе за покупателя. Такая тенденция сохранится до тех пор, пока Центробанк не смягчит денежно-кредитную политику, говорят эксперты. На данный момент ситуация в отрасли стабильная. Цены не могут ни расти, ни падать — первому мешает низкая платежеспособность населения, а второму — инфляционное давление.

Ранее стали известны города с самым большим ростом цен на «вторичку». Заметнее всего готовое жилье подорожало в Курске и Калуге, где средняя стоимость квадратного метра выросла на 6 и 2 процента соответственно.

Недвижимость
Кирилл Кулаков
Банк России