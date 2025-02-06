Задумавшимся об ипотеке россиянам дали совет

Эксперт в области недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Рамблером прокомментировала данные о резком снижении спроса на ипотеку в новостройках в России, а также дала совет задумавшимся об ипотеке россиянам.

Ранее исследование платформы TYMY показало, что в январе текущего года число заявок россиян на ипотеку для покупки новостроек упало на 55% относительно декабря 2024 года, а на «вторичку» - на 26%.

Эксперт связала падение спроса на ипотеку с разгоном инфляции на рынке недвижимости в 2020-2024 годах, который происходил за счет субсидирования застройщиков посредствам программ льготной ипотеки.

Когда в 2020 году во время пандемии коронавируса, желая поддержать застройщиков, принимали соответствующее решение, ключевая ставка находилась на уровне 4,25% годовых. И тогда льготная ипотека под 6% не была обременительной, она даже была доходной для бюджета. Однако за прошедшее с тех пор время многое поменялось, теперь «ключ» составляет 21%. А это миллиарды рублей, которые печатаются, чтобы компенсировать банкам выпадающие доходы. Из-за того, что раздача фактически бесплатных кредитов вовремя не прекратилась, диспропорция между ценами на первичном и вторичном рынках жилья выросла до 40%. То есть на «вторичке» цены на аналогичное по качеству жилье были намного ниже. И этот разрыв до сих пор не сократился. А когда в июле прошлого года перестала действовать льготная ипотека, рынок просто встал. С нынешними процентными ставками никто не хочет покупать жилье в ипотеку. И я точно не советую брать ипотеку на 30 лет под 30%. Ирина Радченко Президент международной академии ипотеки и недвижимости

На фоне сложившейся в России ситуации с ипотекой многие потенциальные покупатели жилья отдают предпочтение заграничным лотам, например в Дубае или Таиланде, поскольку там строящиеся квартиры можно купить в рассрочку и воспользоваться удобным графиком платежей, отметила эксперт.

Инвестиции в строящуюся недвижимость в России сейчас несут в себе серьезные риски, подчеркнула Радченко.

« П о п ы т а т ь с я з а р а б о т а т ь , к у п и в к в а р т и р у в н о в о с т р о й к е н а э т а п е к о т л о в а н а и п р о д а в е е п о с л е с д а ч и о б ъ е к т а , б ы л о б ы с о в е р ш е н н о б е з г р а м о т н о . С д е л а т ь т а к у ж е н е п о л у ч и т с я - з а п о с л е д н и е г о д ы т у т м н о г о е п о м е н я л о с ь » , - с к а з а л а о н а .

Вместе с тем Радченко дала рекомендации россиянам, планирующим улучшить свои жилищные условия.

« Е с л и в ы п р о д а е т е к а к о е - т о ж и л ь е , и д л я п о к у п к и н о в о г о – ж и л ь я б о л ь ш е й п л о щ а д и и л и ж и л ь я л у ч ш е г о к а ч е с т в а – в а м н е х в а т а е т п а р ы м и л л и о н о в р у б л е й , т о г д а м о ж н о б р а т ь и п о т е к у с н ы н е ш н и м и с т а в к а м и . К о н е ч н о , п р и у с л о в и и , ч т о в ы с м о ж е т е е е о б с л у ж и в а т ь . Н о б р а т ь и п о т е к у с н у л я , б р а т ь и п о т е к у н а 8 0 % о т с т о и м о с т и к в а р т и р ы – э т о ф и н а н с о в о б е з г р а м о т н о е р е ш е н и е . С н и м а т ь к в а р т и р у с е й ч а с в т р и р а з а д е ш е в л е , ч е м в н о с и т ь и п о т е ч н ы й п л а т е ж . В м е с т е с т е м с т а в к и п о д е п о з и т а м с е й ч а с д о с т а т о ч н о в ы с о к и » , - з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее эксперт рассказал о перспективах падения цен на квартиры в России.