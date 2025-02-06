Финляндия намерена ввести ограничения на покупку недвижимости для россиян

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью для россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Согласно документу, лица с гражданством стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, будут получать отказ на покупку недвижимого имущества. Это касается и тех, кто имеет юридический адрес на территории «опасного» государства, и тех, кто якобы находится «под влиянием» гражданина или субъекта такой страны.

Кроме того, если человек не проживает в Финляндии постоянно, то он также не сможет купить недвижимость. Лица с двойным гражданством или иностранные граждане, находящиеся в этой стране на постоянной основе, должны будут получать специальное разрешение у властей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что инициатива финских властей о запрете покупать недвижимость в стране россиянам носит дискриминационный характер.