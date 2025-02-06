Россияне нашли замену ипотеке и начали массово покупать жилье в рассрочку от застройщиков — в 2025 году доля таких программ на рынке достигла 64 процентов, тогда как обычные кредиты на жилье занимают около трех процентов. Об этом рассказала застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в беседе с НСН.

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Специалистка отметила, что в январе объем ипотечных кредитов уменьшился на 71 процент по количеству сделок и на 68 процентов по итоговой сумме, если сравнивать с аналогичным периодом в 2024-м.

Тренд на преобладание сделок в рассрочку останется на рынке в течение всего года, прогнозирует Юсупова. По-другому складывается ситуация только на Дальнем Востоке, где действует льготная ипотека под два процента — в доле всех продаж на эту программу приходится не менее 60 процентов.

Задумавшимся об ипотеке россиянам дали совет

Ранее россиянам назвали главный риск приобретения жилья в рассрочку. По словам специалистов, у таких покупателей в дальнейшем могут возникнуть трудности с внесением платежей по рыночной ипотечной ставке.