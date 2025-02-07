Будущее кладовых на российском рынке жилья оценили

Покупка кладовых в качестве жилья не войдет в широкую практику в России. О будущем мини-студий на отечественном рынке жилья «Комсомольской правде» рассказала кандидат экономических наук финансист, эксперт по недвижимости Эльвира Митюкова.

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По мнению собеседницы газеты, тренд на «каморкинг» в России не приживется. В отличие от стран Азии, где такая тенденция оправдана дефицитом площади на душу населения, в РФ ситуация прямо противоположная.

« Н а р ы н к е с т о л и ч н о й н е д в и ж и м о с т и с е й ч а с н е т т р е н д а н а п о к у п к у к л а д о в ы х в к а ч е с т в е ж и л ь я . Д у м а ю , е г о и н е б у д е т , в е д ь е с т ь а л ь т е р н а т и в а в в и д е м и к р о с т у д и й 1 5 - 2 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в » , — п о л а г а е т М и т ю к о в а .

Если соотечественники и приобретают россияне для проживания, то лишь в единичных случаях. Кроме того, популярности таких сделок мешает закон — даже в рекламе кладовые помещения нельзя выставлять как жилые, в чем они схожи с апартаментами.

Ранее в Москве запретили строить студии и микроквартиры площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке. Вместе с тем спрос на «малогабаритки» в Москве упал на 30 процентов.