Названы районы Москвы с самым большим падением цен на «вторичку»

Хамовники заняли первое место среди районов Старой Москвы по динамике снижения стоимости вторичного жилья в январе 2025 года. Средняя стоимость квадратного метра там уменьшилась на 2,4%, достигнув отметки в 704,8 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Вторым по цене стал район Раменки, где стоимость снизилась на 1,9% и составила 430,9 тыс. рублей за квадратный метр. Третье место с понижением на 1,5% занял Тверской район, где стоимость квадратного метра составила 509,1 тыс. рублей.

В рейтинге, составленном фирмой, четвертое место с уменьшением на 1,2% занял район Метрогородок (до 262,5 тыс. руб.). Также в первую пятерку вошел Басманный район, где зафиксировано снижение на 1% до 419,1 тыс. рублей.

По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в настоящее время на рынке вторичного жилья в Москве наблюдается высокий спрос на качественное жилье в престижных районах. Некоторые более дорогие объекты были проданы в течение этого месяца, что привело к снижению средней стоимости предложения, отметил он.

« И з м е н е н и я ц е н п р о и з о ш л и м е х а н и ч е с к и , з а с ч е т в ы х о д а и з п р е д л о ж е н и я б о л е е л и к в и д н ы х к в а р т и р л и б о в с в я з и с е г о п о п о л н е н и е м б о л е е б ю д ж е т н ы м и » , — д о б а в и л с о б е с е д н и к .

Ранее «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» сообщили, что Хамовники возглавили рейтинг районов столицы по средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья. Там цена составила 1,45 млн рублей.