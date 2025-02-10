Названы районы Москвы с самым большим падением цен на «вторичку»
Хамовники заняли первое место среди районов Старой Москвы по динамике снижения стоимости вторичного жилья в январе 2025 года. Средняя стоимость квадратного метра там уменьшилась на 2,4%, достигнув отметки в 704,8 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».
Вторым по цене стал район Раменки, где стоимость снизилась на 1,9% и составила 430,9 тыс. рублей за квадратный метр. Третье место с понижением на 1,5% занял Тверской район, где стоимость квадратного метра составила 509,1 тыс. рублей.
В рейтинге, составленном фирмой, четвертое место с уменьшением на 1,2% занял район Метрогородок (до 262,5 тыс. руб.). Также в первую пятерку вошел Басманный район, где зафиксировано снижение на 1% до 419,1 тыс. рублей.
По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в настоящее время на рынке вторичного жилья в Москве наблюдается высокий спрос на качественное жилье в престижных районах. Некоторые более дорогие объекты были проданы в течение этого месяца, что привело к снижению средней стоимости предложения, отметил он.
«Изменения цен произошли механически, за счет выхода из предложения более ликвидных квартир либо в связи с его пополнением более бюджетными», — добавил собеседник.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» сообщили, что Хамовники возглавили рейтинг районов столицы по средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья. Там цена составила 1,45 млн рублей.