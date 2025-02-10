Названа самая популярная площадь квартир у покупателей новостроек

В столице покупатели квартир в новостройках обычно предпочитают жилье площадью от 30 до 50 квадратных метров. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на аналитиков компаний «Метриум» и «Основа».

В 2024 году в сегменте массового жилья на квартиры этой площади пришлось 48% всех сделок, в бизнес-классе — 38%, а в премиум-классе — 31%. Только в элитном и делюкс-классах малогабаритные квартиры и апартаменты не пользуются популярностью. На их долю пришлось лишь 3% и 1% всех покупок соответственно.

В последнее время все больше людей предпочитают приобретать недвижимость в бизнес- и премиум-классах, но с небольшой площадью, заявил Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». По его словам, покупатели в разных сегментах подходят к выбору метража более прагматично. Они уделяют особое внимание функциональности, а не размеру помещения, подчеркнул эксперт.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что изменение стоимости недвижимости заставляет людей по-новому взглянуть на вложения в жилье. Раньше люди инвестировали в недвижимость на длительный срок, но теперь семьи предпочитают покупать квартиры поменьше, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве стартового капитала для покупки более просторного жилья, добавил он.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании NF Group сообщило, что в 2024 году на первичном рынке элитной загородной недвижимости продали на 21% больше лотов, чем в 2023 году, что является рекордом за последние семь лет. Число составило 320 единиц.