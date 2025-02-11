В России упал спрос на вторичное дорогое жилье

По итогам 2024 года спрос на дорогое жилье на рынке дорогой вторичной недвижимости в России снизился на 10 процентов относительно показателю 2023 года. О том, что россияне передумали покупать высокобюджетные квартиры, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Kalinka.

Средний срок экспозиции проданных в прошлом году объектов составил 2,7 года. Около 35 процентов лотов находились в экспозиции меньше года, 23 процента — примерно года, 42 процента — два года и более, а 11 процентов — более семи лет.

При этом дорогое жилье стало больше: средняя площадь реализованных лотов выросла на шесть процентов, до 149,3 «квадрата». Выросла и средняя стоимость — на 14 процентов год к году, до 141,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за последний год аренда элитного жилья в Москве подорожала на 40 процентов. Причиной роста цен стало перемещение некоторых компаний из провинции в столицу и перераспределение спроса.