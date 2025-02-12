В России снизились цены на долгосрочную аренду квартир на 11%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Авито-Недвижимость».

© Газета.Ru

Отмечается, что специалисты сервиса сравнивали цены с началом предыдущего квартала — октябрем 2024-го года. Выяснилось, что стоимость аренды снизилась в 22 из 43 городов, в 17 городах цены не изменились.

Больше всего цены упали в Волгограде и Владимире — на 17%. В Москве долгосрочная аренда снизилась на 16%, в Казани на 13%, в Новосибирске — на 12%. В Санкт-Петербурге цены на аренду квартир снизились на 9%.

Дешевле всего можно было арендовать квартиру в Брянске (18 тысяч рублей), дороже всего — в Москве (70 тысяч рублей). За год спрос на долгосрочную аренду в России вырос 13%.