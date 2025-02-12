Россиян предупредили о рисках при заключении договора пожизненной ренты

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером рассказал о рисках, возникающих при заключении договора пожизненной ренты.

Ввиду того, что у нас заградительные ставки по ипотеке, многие возвращаются к нетрадиционным способам приобретения недвижимости. Один из них - пожизненная рента, она стала встречаться чаще. Речь идет о соглашении, по которому собственник квартиры передает свою недвижимость в обмен на пожизненное содержание. Как правило, такой договор заключают пожилые люди, у которых маленькая пенсия, но есть собственная недвижимость. И если говорить о коммерческой части, то следует отметить, что сторона, которая обязуется содержать собственника, не может точно знать, когда он может уйти [из жизни]. Поэтому рассчитывать на то, что сделка будет быстрой и прибыльной, ей не стоит. Но случаи бывают разные. Бывает и наоборот. Кроме того, для плательщика ренты имеются риски, связанные с тем, что наследники получателя ренты могут оспорить соответствующий договор, и тогда возникнут сложности. Конечно, если документ был оформлен юридически грамотно, то наверняка суд по итогу встанет на защиту того, кто пожизненно содержал человека. Однако если выяснится, что какой-то дальний родственник получателя ренты систематически общался с ним и помогал ему, что он может это подтвердить, например, показав переводы средств ему на карту, если этот родственник каким-то образом фигурирует в документах на недвижимость, то тут могут возникнуть проблемы. То есть заключение договора – это не гарантия того, что недвижимость в итоге будет передана. Здесь не редки судебные тяжбы, а их результат во многом зависит от обстоятельств дела. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пожизненной рентой, и рассказал о том, на что следует обращать внимание каждой из сторон при заключении соответствующего договора.

« В п е р в у ю о ч е р е д ь у с о б с т в е н н и к а н е д в и ж и м о с т и с л е д у е т з а п р о с и т ь в с е д а н н ы е п о е г о р о д с т в е н н и к а м , у з н а т ь , к а к и е м е ж д у н и м и с л о ж и л и с ь о т н о ш е н и я , п о м о г а ю т л и о н и ч е л о в е к у ф и н а н с о в о , а т а к ж е в ы я с н и т ь , к т о п р о п и с а н в к в а р т и р е . Е с л и с т о р о н ы д о б р о с о в е с т н ы , т о с о г л а ш е н и е з а в е р я е т с я н о т а р и а л ь н о . В с е е г о п у н к т ы д о л ж е н п р о в е р и т ь ю р и с т . Э т о д о п о л н и т е л ь н а я п о д с т р а х о в к а д л я к а ж д о г о … Б ы в а ю т с и т у а ц и и , к о г д а ч е р е з н е с к о л ь к о л е т п о с л е з а к л ю ч е н и я д о г о в о р а с о б с т в е н н и к и н е д в и ж и м о с т и р е ш а ю т е г о р а с т о р г н у т ь . Т а к ч т о р и с к о в в т а к и х с д е л к а х б о л ь ш е , ч е м в к л а с с и ч е с к и х с д е л к а х к у п л и - п р о д а ж и н е д в и ж и м о с т и и л и в д о г о в о р е д а р е н и я . К и х з а к л ю ч е н и ю с л е д у е т п о д х о д и т ь о ч е н ь в з в е ш е н н о , ч т о б ы н е о к а з а т ь с я в н е п р и я т н о й с и т у а ц и и » , - с к а з а л э к с п е р т , п о д ч е р к н у в , ч т о в д о г о в о р е п о ж и з н е н н о й р е н т ы м о г у т б ы т ь п р о п и с а н ы н е у с т о й к и д л я к а ж д о й и з с т о р о н .

Аренда с правом выкупа или предварительный договор купли-продажи недвижимости могут стать альтернативой пожизненной ренте, добавил Ракута.

« Т у т п р о с т о н у ж н о в с е в з в е с и т ь , и с х о д я и з о с о б е н н о с т е й с а м о й н е д в и ж и м о с т и , а т а к ж е е е с о б с т в е н н и к а , и п о с л е э т о г о п р и н и м а т ь р е ш е н и е » , - з а к л ю ч и л с п е ц и а л и с т .

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник ранее рассказала, что договор пожизненной ренты грозит пенсионерам криминалом.