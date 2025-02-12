Как вернуть до 520 тысяч рублей при покупке жилья

Строительный эксперт, основатель и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал об условиях получения налогового вычета за ремонт квартиры в 2025 году. Его слова приводит Life.ru.

Васильев указал, что право на возврат части уплаченного НДФЛ предоставляется гражданам, которые приобрели квартиру в новостройке и получили ее без отделки.

« В а ж н о , ч т о б ы э т о у с л о в и е б ы л о з а ф и к с и р о в а н о в д о г о в о р е к у п л и - п р о д а ж и и л и в д о г о в о р е д о л е в о г о у ч а с т и я . К р о м е т о г о , о ф о р м и т ь в о з в р а т м о г у т т о л ь к о н а л о г о в ы е р е з и д е н т ы Р Ф , у п л а ч и в а ю щ и е п о д о х о д н ы й н а л о г п о с т а в к е 1 3 % . Е с л и г р а ж д а н и н п о л у ч а е т д о х о д о т а р е н д ы н е д в и ж и м о с т и и л и и н о й д е я т е л ь н о с т и , о б л а г а е м о й Н Д Ф Л , о н т а к ж е м о ж е т в о с п о л ь з о в а т ь с я в ы ч е т о м » , — д о б а в и л о н .

По словам эксперта, вернуть деньги можно на такие отделочные работы и покупку стройматериалов, как плитка, обои, краска, ламинат и даже межкомнатные двери. При этом мебель, бытовая техника и декор в данный перечень уже не входят.

Васильев отметил, что лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на человека, то есть вернуть можно максимум 260 тысяч рублей, но для супругов эта сумма удваивается, поэтому получить можно 520 тысяч рублей.

Говоря об оформлении налогового вычета, эксперт напомнил, что сделать этом можно либо через налоговую инспекцию, либо через работодателя. В обоих случаях россиянам необходимо подготовить договор купли-продажи или долевого участия, акт приема-передачи жилья и все платежные документы (чеки, банковские выписки, договоры с подрядчиками и акты выполненных работ), в которых важно следить за правильностью оформления, поскольку налоговая может отказать в вычете при наличии ошибок или недостаточности подтверждающих документов.