В России изменятся правила регистрации земельных участков

С 1 марта 2025 года вступят в силу ограничения на регистрацию сделок с земельными участками, границы которых не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на Росреестр.

В сообщении ведомства подчеркивается, что если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет информации о границах участка, то невозможно будет провести его регистрацию, поставить на кадастровый учет и оформить права на любые постройки, расположенные на этой территории.

В ведомстве отмечают, что отсутствие четко установленных границ земельных участков — это причина большинства споров между владельцами соседних земельных участков.

С текущего года по ряду сделок с недвижимостью вступила в силу ускоренная регистрация прав. Процедуру теперь осуществляют не более чем за один рабочий день.