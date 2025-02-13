Названы главные страхи российских арендаторов жилья

Больше всего арендаторы жилья в России опасаются резкого подорожания. Этот и другие страхи граждан, снимающих квартиры, назвала замдиректора департамента аренды риелторской компании «Этажи» Дарья Хлыстова в беседе с РИА Новости.

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По ее словам, такой страх появился на фоне острого дефицита предложение и связанного с ним роста арендных ставок.

« О д и н и з г л а в н ы х с т р а х о в — э т о р е з к о е и з м е н е н и е ц е н ы а р е н д ы и с л о ж н о с т и с п о и с к о м а л ь т е р н а т и в н ы х и б о л е е д о с т у п н ы х п о ц е н е в а р и а н т о в в с л у ч а е , е с л и н е у д а с т с я д о г о в о р и т ь с я с с о б с т в е н н и к о м » , — з а я в и л а Х л ы с т о в а .

Эксперт добавила, что сейчас в крупных городах жилье арендуют в основном покупатели новостроек, которые еще не выплатили рассрочку или ипотеку, а также россияне, отложившие покупку собственной квартиры из-за дорогой ипотеки. Обе категории граждан ищут самые бюджетные варианты, из-за чего таких квартир на рынке не хватает.

Помимо этого, арендаторов волнует возможное повышение ставок на аренду из-за роста тарифов ЖКХ.

Ранее выгоду от покупки и аренды жилья в России сравнили. Эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» заявили, что сейчас выгоднее снимать квартиру, так как в этом случае не придется собирать стартовый капитал для первого взноса по ипотеке.