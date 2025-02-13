Покупать или снимать жилье: эксперты рассказали, что выгоднее

В середине текущего месяца высокими остаются и ставки по ипотеке, и цены на аренду квартир. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что сейчас выгоднее: снимать жилье или покупать.

Покупать или снимать жилье: эксперты рассказали, что выгоднее
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По словам коммерческого директора «Главстрой регионы» Алексея Артошина, арендовать жилье — это хороший выбор для тех, кто не уверен в своих планах на будущее или не может позволить себе приобрести недвижимость. Аренда может быть более удобным вариантом для человека, который работает в другом городе или планирует переезд. Также она подходит тем, кто хочет жить в определенном месте, но пока не готов покупать там жилье, отметил собеседник.

«Если нет уверенности в долгосрочных планах или финансовая нагрузка кажется чрезмерной, аренда остается более гибким решением», добавил Артошин.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, если есть возможность получить льготную ипотеку, то покупка квартиры — это, безусловно, разумный выбор. В такой ситуации можно получить заем на привлекательных условиях, ставка по которому ниже, чем по вкладам. В случае отсутствия такой возможности следует действовать по ситуации. Если нет и не предвидится наличных средств, то вариант с ипотекой все равно будет более разумным, отметил эксперт. По его словам, «если же наличные есть или ожидаются в ближайшее время, то лучше выбрать вариант аренды, а средства положить на депозит до завершения периода высоких ставок».

Приобретение недвижимости может оказаться более выгодным, если есть имущество, которое можно продать и использовать для досрочного погашения ипотеки, заявил директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов. В данном случае речь идет о займе на короткий срок, «но в таком формате, чтобы не загонять вас в жесткие рамки и дать возможность продать ваш актив по рыночной стоимости, без существенного дисконта», подчеркнул он.