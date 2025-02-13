Вернуть до полумиллиона рублей с покупки жилья: эксперт объяснил нюансы

После покупки жилья в новостройке можно вернуть часть денег, воспользовавшись налоговым вычетом. Эксперт в строительстве Федор Васильев объяснил, что можно получить от государства возврат по налогам, но нужно соблюсти некоторые условия, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Те, кто купил жилье без отделки, может вернуть часть уплаченного налога на доход физических лиц. Это условие должно быть прописано в договоре, подтверждающем покупку или долевое участие. Обязательно нужно быть налоговым резидентом России и платить подоходный налог. Если доход человека идет от аренды недвижимости или любой другой, которая облагается налогом, он тоже может получить вычет.

Можно вернуть деньги, потраченные на отделку помещений, покупку материалов для ремонта, в частности на двери, плитку, краску и прочие. За бытовую технику, мебель и декор возврата не будет. Максимальный размер возврата 260 тысяч рублей, но для семейной пары сумма удваивается.

Чтобы ее получить, нужно обратиться в налоговую или к работодателю. Из документов пригодятся бумаги, подтверждающие право собственности на жилье, и чеки с ремонтных покупок.