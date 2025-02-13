В Мордовии при рождении ребенка будут давать жилье в найм

Новая мера поддержки демографии стартует в Мордовии. При рождении первого или последующих детей здесь будут предоставлять жилье в найм – с возможностью в дальнейшем перехода в собственность семьи. Распространяться это будет на родителей малышей, появившихся на свет в период с первого ноября текущего года по первое ноября 2027-го.

Об этом заявил глава РМ Артем Здунов на состоявшемся в четверг заседании Совета директоров промышленных предприятий. На встрече отмечалось, что если производство в республике растет, то демография, увы, падает. Только за последние 10 лет численность населения сократилась на 50 тысяч человек. Сложившаяся ситуация требует нестандартных решений.

- П р о в е д е н н ы е о п р о с ы и а н а л и з п о к а з а л и , ч т о д л я б о л ь ш и н с т в а с е м е й п р и п р и н я т и и р е ш е н и я о р о ж д е н и я р е б е н к а к л ю ч е в ы м в о п р о с о м о с т а е т с я о б е с п е ч е н н о с т ь с о б с т в е н н ы м ж и л ь е м , - п о я с н и л л и д е р р е г и о н а . - Э т о п о т р е б у е т , к о н е ч н о , о т н а с к о л о с с а л ь н ы х з а т р а т , н о э т о б у д е т и б о л ь ш а я с т р о й к а , п о д д е р ж к а с т р о и т е л ь н о й о т р а с л и .

Региональному минстрою и министерству ЖКХ поручено приступить к возведению жилья для этой категории. По словам главы республики, квартиры новоселам будут предоставляться уже с отделкой. А перед минфином РМ поставлена задача найти источник и рассчитать объем финансирования, которое потребуется на эти цели.

Предстоит также определить подрядчиков для выполнения работ и целевую группу семей, которые получат право на такую поддержку.

- Д а в а й т е о п р е д е л и м , к о м у м ы б у д е м п р е д о с т а в л я т ь ж и л ь е - п о т о м у ч т о д о л ж н ы б ы т ь о б я з а т е л ь н о к р и т е р и и н у ж д а е м о с т и , - к о н с т а т и р о в а л Артем Здунов.

До 15 марта правительство региона должно разработать и представить механизм участия работодателей в процедуре выдачи социального жилья сотрудникам. Претендовать на это смогут и родители, уже участвующие в госпрограмме по обеспечению жильем молодых семей, которая в последние годы практически не работала.

Справка "РГ"

Сегодня в Мордовии действуют 33 меры поддержки семей с детьми, ежегодно на эти цели направляется более 7,5 миллиарда рублей. Однако переломить негативную демографическую тенденцию пока не удалось. По уровню рождаемости республика занимает последнее место в ПФО.