В Мордовии при рождении ребенка будут давать жилье в найм
Новая мера поддержки демографии стартует в Мордовии. При рождении первого или последующих детей здесь будут предоставлять жилье в найм – с возможностью в дальнейшем перехода в собственность семьи. Распространяться это будет на родителей малышей, появившихся на свет в период с первого ноября текущего года по первое ноября 2027-го.
Об этом заявил глава РМ Артем Здунов на состоявшемся в четверг заседании Совета директоров промышленных предприятий. На встрече отмечалось, что если производство в республике растет, то демография, увы, падает. Только за последние 10 лет численность населения сократилась на 50 тысяч человек. Сложившаяся ситуация требует нестандартных решений.
- Проведенные опросы и анализ показали, что для большинства семей при принятии решения о рождения ребенка ключевым вопросом остается обеспеченность собственным жильем, - пояснил лидер региона. - Это потребует, конечно, от нас колоссальных затрат, но это будет и большая стройка, поддержка строительной отрасли.
Региональному минстрою и министерству ЖКХ поручено приступить к возведению жилья для этой категории. По словам главы республики, квартиры новоселам будут предоставляться уже с отделкой. А перед минфином РМ поставлена задача найти источник и рассчитать объем финансирования, которое потребуется на эти цели.
Предстоит также определить подрядчиков для выполнения работ и целевую группу семей, которые получат право на такую поддержку.
- Давайте определим, кому мы будем предоставлять жилье - потому что должны быть обязательно критерии нуждаемости, - констатировал Артем Здунов.
До 15 марта правительство региона должно разработать и представить механизм участия работодателей в процедуре выдачи социального жилья сотрудникам. Претендовать на это смогут и родители, уже участвующие в госпрограмме по обеспечению жильем молодых семей, которая в последние годы практически не работала.
Справка "РГ"
Сегодня в Мордовии действуют 33 меры поддержки семей с детьми, ежегодно на эти цели направляется более 7,5 миллиарда рублей. Однако переломить негативную демографическую тенденцию пока не удалось. По уровню рождаемости республика занимает последнее место в ПФО.