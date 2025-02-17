Названы способы, как повысить стоимость арендной квартиры

Чтобы сдать квартиру выгоднее и быстрее, арендодатель может улучшить её состояние и оснащение, сообщает издание Life со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, в первую очередь необходимо устранить все недочеты в ремонте. Например, проверить исправность сантехники и электрики: отремонтировать кран, поменять все шланги, убедиться в исправности розеток и выключателей, обновить обои, подчеркивают эксперты.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что в данном случае важно обеспечить базовый набор мебели, который позволит арендатору сразу начать жить в квартире. В обязательный комплект входят спальное место (кровать или раскладной диван), кухонный стол и стул. Также необходимо предусмотреть место для хранения и приготовления пищи — полноценную плиту или хотя бы переносную панель, добавил эксперт.

Включение в этот набор систем хранения, мебели и техники также может увеличить стоимость жилья. Например, для арендаторов наличие в съемной квартире посудомоечной машины, телевизора, стиральной и сушильной машин и других устройств является важным фактором при выборе квартиры. Это позволит выделить ее среди других подобных предложений, добавил специалист.

Кроме того, добавление декоративных элементов, таких как яркие диванные подушки, ковер, шторы, светильники, интерьерные свечи и т. д., поможет быстрее и выгоднее сдать квартиру, подчеркнул Жуков.

Необходимо принимать во внимание затраты на ремонт квартиры. Внесение значительных изменений в дизайн интерьера может привести к увеличению арендной платы и, как следствие, к увеличению времени, которое потребуется для поиска нового арендатора, отмечается в статье.