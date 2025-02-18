Как изменятся цены на «вторички» весной 2025 года

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, как изменятся цены на квартиры на вторичном рынке весной.

В частности, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито.Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что предпосылок для существенного изменения стоимости вторичного жилья весной 2025 года нет. По его словам, сниженная активность покупателей сдерживает рост цен. Также собственники не готовы делать скидки без необходимости срочной продажи жилья, что удерживает цены от снижения, добавил эксперт.

В начале марта ожидается, что количество доступных предложений на рынке увеличится, а в долгосрочной перспективе, вероятно, наступит баланс между спросом и предложением. В условиях, когда процентные ставки по ипотеке остаются высокими, а цены на готовые квартиры не растут, срок их экспозиции на рынке увеличивается. В то же время продавцы готовы предоставлять скидки покупателям, которые хотят быстро заключить сделку, подчеркнул специалист.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен, поскольку продавцы находятся в ожидании расширения льготных программ и других мер поддержки.

Кроме того, весна — это традиционное время активности на рынке аренды, и ставки по ней сейчас достаточно привлекательны. Поэтому продавцы, скорее всего, временно выведут объекты из продажи, а не снизят на них цены, добавил эксперт.