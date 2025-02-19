В России ввод нежилой недвижимости вырос на 7,7%

Более 38 млн кв. м нежилой недвижимости введено в РФ в 2024 году, что на 7,7% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По итогам завершенного нацпроекта "Жилье и городская среда" в прошлом году было введено в эксплуатацию 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 7,7%, или 2,7 млн кв. м выше показателей 2023 года. Наибольший прирост наблюдается по вводу коммерческих (на 23,6%) и промышленных (на 19,9%) зданий", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

Наибольший прирост наблюдается среди ввода коммерческих (+23,6%) и промышленных (+19,9%) зданий, а наибольший прирост по общему вводу отмечен в Дальневосточном (+52,7% к 2023 году), Сибирском (+34%) и Северо-Западном (+15,5%) федеральных округах.

Доля коммерческих зданий в общем объеме введенной коммерческой недвижимости составила 24,6% в прошлом году, добавил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По объему ввода коммерческих зданий лидируют Московская область (1,3 млн кв. м), Москва (1,6 млн кв. м), Краснодарский край (0,89 млн кв. м), Свердловская область (0,49 млн кв. м), республики Башкортостан (0,34 млн кв. м) и Татарстан (0,31 млн кв. м), а также Ставропольский край (0,31 млн кв. м).