Дачников предупредили о риске лишиться участка

Российским дачникам, начиная с 1 марта 2025 года, дадут три года для уборки мусора и избавления от высоких сорняков на участке.

В случае, если этого не будет сделано, они рискуют лишиться участка, предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

«Дачные и садовые участки должны быть очищены от сорняков и мусора, соответствовать своему целевому назначению и использоваться для строительства жилого дома или ведения садоводства. Если участок не будет освоен в течение этого трехлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — предостерег парламентарий.

Он пояснил, что к признакам неосвоенного участка относятся отсутствие посадок в течение трех лет, захламленность, отсутствие обработки на протяжении более года либо наличие сорняков выше метра на половине территории. Чаплин уточнил, что покос травы и уборка мусора уже считаются освоением участка. В заключение он отметил, что заброшенные, захламленные и захваченные сорняками участки являются серьезной проблемной для многих садовых товариществ и причиняют неудобства соседям, а также повышают вероятность пожаров.

Ранее в феврале член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев напомнил, что за большие долги по коммунальным платежам у россиян могут изъять дачу и машину.